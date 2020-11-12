إليك قائمة أكثر الهواتف مبيعًا في 2020 بتصدّر أبل وسامسونج للقائمة

كشفت شركة الأبحاث السوقية والمتخصصة بتحليل البيانات Canalys عن قائمة أكثر الهواتف مبيعًا في 2020 وتحديدًا في الربع الثالث والذي استمر من يوليو حتى أول أكتوبر، وكما كان متوقعًا فالقائمة تضم منافسة شرسة بين كلًا من أبل وسامسونج، في حين أن التفوق لأبل..

قائمة أكثر الهواتف مبيعًا في 2020

القائمة تشمل الربع الثالث كما ذكرنا، ولعل الأمر المحزن حقًا هو أن هواوي لم تتواجد في القائمة بأي هاتف من هواتفها! في حين أن سامسونج تحتل معظم القائمة، صحيح أنها لم تأتي في المرتبة الأولى أو حتى الثانية، لكنها بدلًا من ذلك تشارك في القائمة بخمس هواتفم من أصل 10! وذلك كالتالي:

iPhone 11 iPhone SE 2020 Galaxy A21s Galaxy A11 Galaxy A51 Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G Redmi 9 Galaxy A31 Redmi 9A Galaxy A01 Core

لعلّك تود أن تسأل، كيف تتفوق أبل في هذه القائمة بالرغم من أن سامسونج تحتل المركز الأول عالميًا من حيث الميعات وكذلك تفوقت على أبل في أمريكا؟ الإجابة ببساطة تكمن في عدد الهواتف الموجودة في القائمة وليس ترتيبها.

التحليلات الجديدة أشارت أيضًا إلى أن سامسونج لازالت تسيطر على سوق الهواتف الذكية بصورة عامة وذلك بشحنها لحوالي 80 مليون وحدة، وهو ما يجعلها تسيطر على 23% من إجمالي السوق، في حين أن هواوي لازالت تسيطر على مركزها الثاني بنسبة 14.9% و51.7 مليون وحدة، أما شاومي فهي الثالثة في القائمة بنسبة 13.5% والمركز الرابع يعود لأبل بنسبة 12.4%.

تقارب النسب بين شاومي وهواوي بفارق 1.4% فقد قد يجعل شاومي تبدأ العام المقبل وهي في المركز الثاني متفوقة على هواوي!