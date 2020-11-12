تيك توك تطلب من القضاء الأمريكي مهلة إضافية لمنع حظر التطبيق

قالت شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك أنها طلبت من محكمة الإستئناف الأمريكية الطعن في قرار حظر إستخدام التطبيق من قبل إدارة ترامب الذي أعلن سابقاً بحظر التطبيق اعتباراً من اليوم 12 نوفمبر ما لم تحل بايت دانس المشكلات التي تتعلق بالأمن القومي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن محكمة ولاية بنسلفانيا أمرت في أواخر أكتوبر بوقف الحظر الصادر بشكل مؤقت ،من جهتها وضحت بايت دانس عن النشاط الذي عملته مع لجنة الاستثمار الأجنبي الأمريكية CFIUS لمدة عام، وستواصل العمل معها من أجل المخاوف التي تتعلق بالأمن القومي في أمريكا.

وأشارت الشركة في الطلب الى مواجهة الطلبات الجديدة المستمرة وعدم الوضوح بشأن قبول الحلول المقترحة ومع اقتراب الوقت اضطررنا لطلب مهلة إضافية لمدة 30 يوماً لحماية الحقوق والحفاظ على أكثر من 1500 موظف في الولايات المتحدة الأمريكية.

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