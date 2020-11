هل يُساعد نظام «كيتو» الغذائي على حرق دهون البطن ؟

الدهون الحشوية يمكن أن تكون شديدة الخطورة على الصحة، حيث يتفق خبراء الصحة على أنه من الجيد أن يكون لديك بعض الدهون في الجسم، ولكن الدهون الحشوية هي النوع الذي قد يشكل مخاطر صحية.

وتوجد الدهون الحشوية بالقرب من العديد من الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الكبد والمعدة والأمعاء.

وتحدث الدكتور ديفيد إدواردز، طبيب عام ومستشار Feel Alive حصريا مع Express.co.uk، لتقديم رؤيته حول كيف يمكن لنظام كيتو الغذائي أن يساعدك في التخلص من الدهون الحشوية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن إدواردز قوله: “إن نظام كيتو الغذائي ربما ما يزال الأكثر شيوعا من بين جميع الأنظمة الغذائية في الوقت الحالي، وقد يكون لنظام الكيتو فوائد إضافية ضد مرض السكري والزهايمر”.

وعند سؤاله عن الكيفية التي يمكن أن يساعد بها النظام الغذائي هذا، الشخص على فقدان الدهون الحشوية، أجاب إدواردز: “نظام كيتو الغذائي منخفض الكربوهيدرات ما يعني انخفاض السكر بشكل كبير، ما يدفع الجسم إلى ketosis، وهو المكان الذي يجبر فيه الجسم على تكسير الدهون للحصول على الوقود. وتظهر الدهون الحشوية حول منطقة المعدة، ولكن تخزينها أيضا يتم في الأعضاء القريبة مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، ومن الواضح أنها ليست حالة صحية. وتحفز الكربوهيدرات التي تشمل جميع السكريات عند تناولها بكميات زائدة، الأنسولين لتخزينها على شكل دهون، وتظهر بشكل أساسي حول الوسط”.

وردا على سؤال حول كيفية عمل النظام الغذائي بالضبط، قال إدواردز: “لا يجب تناول أكثر من 20 غراما من الكربوهيدرات، وبالتأكيد في المراحل الأولى من النظام الغذائي، وبالتالي يمكن أن يكون فقدان الوزن كبيرا وسريعا. وتكون مستويات البروتين عالية، ما يتيح الاحتفاظ بالعضلات، ويحافظ على كفاءة التمثيل الغذائي في الجسم، ويحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة”.

وفي دراسة أجريت مع المعاهد الوطنية للصحة في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، تم تحليل آثار نظام الكيتو منخفض الكربوهيدرات.

وخلصت الدراسة إلى أن المرضى الذين اتبعوا حمية الكيتو، شهدوا تحسنا كبيرا في فقدان الدهون.

وتشمل الأطعمة المسموح بها في النظام الغذائي هذا، الأسماك والمأكولات البحرية والخضروات منخفضة الكربوهيدرات والجبن والأفوكادو والدجاج والبيض والمكسرات والبذور واللبن والجبن القريش والتوت والقهوة والشاي غير المحلى، والشوكولاتة الداكنة.

وتشمل الأطعمة التي يجب تقييدها، الحبوب والخضروات النشوية والفواكه عالية السكر والعصائر والعسل والشراب والسكر بأي شكل من الأشكال، والرقائق والمقرمشات والمخبوزات

وإلى جانب إجراء تغييرات على ما تأكله، يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة أيضا في التخلص من الدهون الحشوية، مع ممارسة التمارين الهوائية الأكثر فعالية.

وأظهرت الدراسات أن التمارين الهوائية يمكن أن تساعد الأشخاص على فقدان الدهون الحشوية، حتى بدون اتباع نظام غذائي..

والجدير بالذكر أنه عندما يكون هناك قيود على مجموعات الأطعمة، سيكون هناك احتمال لنضوب العناصر الغذائية، في هذه الحالة الكالسيوم، وصولا إلى عدم وجود منتجات ألبان في الخطة. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك نقص محتمل في فيتامينات B الغنية في الحبوب الكاملة.

The post هل يُساعد نظام «كيتو» الغذائي على حرق دهون البطن ؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا