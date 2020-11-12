ظهور اختبارات أداء منسوبة إلى هاتف أوبو رينو 5 برو 5G – تعرّف عليها

سلسلة هواتف رينو من أوبو هي واحدة من أكثر السلاسل مبيعًا وتُعد واحدة من أهم السلاسل بالنسبة لأوبو، والعملاقة الصينية حاليًا تستعد لإطلاق إصدارات أوبو رينو 5 برو 5G ورينو 5 العادي إلا أننا لم نسمع حتى الآن أية تسريبات قوية عن الهواتف، هذا حتى ظهر اليوم تسريب لاختبارات أداء هاتف جديد من أوبو، وهو غالبًا رينو 5 برو مع دعم الجيل الخامس..

ظهور اختبارات أداء منسوبة إلى هاتف أوبو رينو 5 برو 5G

الهاتف الجديد ظهر على منصة اختبارات الأداء Geekbench، وهو يحمل الاسم الكودي PDSM00 ويأتي مع معالج Dimensity 100+ من ميدياتك، وهو معالج رائد، هذا بينما يقدّم الهاتف 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع أندرويد 11، وهذه المواصفات المرتفعة نسبيًا أكدت لنا أنه رينو 5 برو، لكن حتى الآن لازال الأمر يشوبه بعض الشك.

الهاتف حقق 2392 نقطة في اختبارات النواة الواحدة و5836 نقطة في اختبارات الأنوية مجتمعة، هذا بينما بينما يأتي المعالج بتردد 2.0 جيجاهيرتز كتردد ثابت قابل للزيادة حسب الأداء.

من المتوقع من الهاتف أن يأتي مع تركيز كبير على الكاميرا وأداء الصور كما هي عادة أوبو، هذا بالإضافة لأداء مميز للمعالج الجديد والذي أثبت جدارته، أضف إلى ذلك دعم شبكات الجيل الخامس والتصميمات المميزة لسلسلة رينو، لكن من حيث القيمة مقابل السعر فأجهزة أوبو رينو عادةً ما تأتي مع تسعير غير مناسب خصوصًا في الوطن العربي، وتظل هناك العديد من الخيارات الأفضل.