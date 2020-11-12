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الصحة العالمية تؤكد ضرورة ملكيتها لقاحات وأدوية فيروس كورونا

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، ضرورة ملكيتها “لقاحات وأدوية فيروس كورونا” المسبب لمرض “كوفيد 19”.

جاء ذلك في تصريحات أعلن فيها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس غيبريسوس” بأن جميع اللقاحات والأدوية ضد فيروس كورونا المستجد، يجب أن تصبح ملكية عالمية، نقلاً عن وكالة “سبوتنك” الروسية للأنباء.

وأضاف “غيبريسوس” أنه ينبغي أن يتم توزيع اللقاحات والأدوية الخاصة بكورونا بأمانة بين البلدان، وألا تبقى منتجات للاستخدام الخاص لبعض الدول، بحسب الوكالة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بلقاح “فايزر”، موضحة بأنه قد يغير الوضع الوبائي لفيروس كورونا بحلول مارس 2021.

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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