ضيق الوقت يدفع “ديما قندلفت” للاعتذار عن مسلسل نبض

اعتذرت الفنانة السورية ديما قندلفت عن المشاركة في مسلسل نبض المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وبررت الفنانة السورية اعتذارها بضيق الوقت، وبتأخر تحضيرات الشركتين المنتجتين للبدء بعمليات تصوير المسلسل.

وقالت ديما قندلفت إنّ مسلسل نبض سيصور في أبو ظبي وسيستمر تصويره لفترة طويلة، الأمر الذي سيؤدي لحدوث تضارب في جدول مواعيدها، حيث ستضطر للتواجد في لبنان في نفس الوقت للمشاركة في مسلسلات أخرى.

ومسلسل نبض من تأليف ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي، وبطولة النجم عابد فهد.

يذكر أنّ الممثلة السورية تشارك حالياً في بطولة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة الرد بدور رنا الراغبة بالثأر من جبل الذي قتل والدها.

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