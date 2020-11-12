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دراسة تكشف علاقة تلوث المواقد بالخرف

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة لانكر وخبراء من كلية ترينتي في دبلن دور التلوث بمواقد التدفئة المكشوفة في زيادة احتمال الإصابة بالخرف.

وشملت الدراسة 7 آلاف شخص تم اختبار قدراتهم المعرفية، وأظهرت الدراسة انخفاض قدرات الذاكرة، والتدهور المعرفي وضعف المهارات اللغوية والطلاقة اللفظية لدى الأشخاص الذين أمضوا وقتاً طويلاً قرب الموقد المكشوف.

وبرر العلماء السبب بجزيئات التلوث PM2.5 التي تبعث من مواقد التدفئة والتي يصعب على الأنف أو الرئتين تصفيتها.

وأكدّ الباحثون خطورة التعرض لتلوث الهواء الداخلي، لأنّه يؤثر بشكل سلبي على صحة الجهاز التنفسي، القلب، والأوعية الدموية.

وأشار العلماء إلى حاجتهم لدراسات أخرى في هذا المجال لدعم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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