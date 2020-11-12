دراسة تكشف علاقة تلوث المواقد بالخرف

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة لانكر وخبراء من كلية ترينتي في دبلن دور التلوث بمواقد التدفئة المكشوفة في زيادة احتمال الإصابة بالخرف.

وشملت الدراسة 7 آلاف شخص تم اختبار قدراتهم المعرفية، وأظهرت الدراسة انخفاض قدرات الذاكرة، والتدهور المعرفي وضعف المهارات اللغوية والطلاقة اللفظية لدى الأشخاص الذين أمضوا وقتاً طويلاً قرب الموقد المكشوف.

وبرر العلماء السبب بجزيئات التلوث PM2.5 التي تبعث من مواقد التدفئة والتي يصعب على الأنف أو الرئتين تصفيتها.

وأكدّ الباحثون خطورة التعرض لتلوث الهواء الداخلي، لأنّه يؤثر بشكل سلبي على صحة الجهاز التنفسي، القلب، والأوعية الدموية.

وأشار العلماء إلى حاجتهم لدراسات أخرى في هذا المجال لدعم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة.

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