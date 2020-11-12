العثور على ماسة عملاقة بوزن 998 قيراطاً

اكتشفت شركة لوكارا دياموند الكندية المختصة بتعدين الألماس، ماسة عملاقة من منجم كاروي للألماس في بوتسوانا وصل وزنها ل 998 قيراطا.

وقالت الشركة الكندية إنّ الماسة العملاقة اكتشفت أثناء عملية التفريز المباشر للخام، ووصلت أبعادها ل67* 49* 45 ملم.

وأكدّت الشركة الكندية أنّ الماسة الجديدة تعد ثاني ماسة بوزن يزيد عن 500 غرام يتم استخراجها من المنجم خلال العام 2020.

وأشارت شركة لوكارا دياموند إلى أنّ الماسة المكتشفة من أكبر 5 ماسات ذات جودة عالية يتم اكتشافها في العالم على الإطلاق.

يذكر أنّ مؤسسي الشركة الكندية إيرا توماس وكاثرين ماكليود سيلتزر استثمرا معدات وتكنولوجيا غير مختبرة في منجم كاروي للألماس من أجل العثور على أضخم قطع الألماس وأندرها.

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