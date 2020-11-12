شاهد أول محاولة “إنعاش قلبي” في الحياة البرية

شهدت مواقع الإنترنت انتشار صورة التقطها مصور الحياة البرية البريطاني ويليام ستيل لقردٍ يقوم بعملية تنفس صناعي لأنثى من فصيلته.

والتقط المصور هذه الصور في محمية Gaborone Game الواقعة في بوتسوانا، حيث سقطت أنثى القرد على الأرض مغمياً عليها، الأمر الذي لفت انتباه القرد الذي قام بمنحها قبلة الحياة من خلال قيامه بعملية التنفس الصناعي لها.

وقال المصور إنّه لم يتمكن من التقاط فيديو للقطة، لذلك قام بتركيز الكاميرا ليوثق أول محاولة إنعاش قلبي رئوي في الطبيعة.

وأشار إلى أنّ مقطع الفيديو كان سيؤكد أنّ ما يقوم به القرد لا يستطيع القيام به سوى البشر المختصون في الإسعافات الأولية.

وتوقع ويليام ستيل أن يكون القرد قد رأى حادثة إنعاش رئوي أمامه فقلدها لإنقاذ الأنثى المغمى عليها.

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