تايمكس تطلق سوار لياقة بدنية فاخرا.. إليك مواصفاته

أطلقت شركة تايمكس الأمريكية سوار لياقة بدنية فاخرا بمواصفات مميزة أطلقت عليه Fitness Band.

وزودت الشركة الأمريكية السوار الجديد بشاشة لمسية مقاس 0.96 بوصة، بدقة وضوح 108*90 بيكسل، وأحاطته بسوار من الفولاذ باللون الذهبي أو الأسود.

وسيحتوي السوار على مستشعر لقياس معدل ضربات القلب، بالإضافة لعداد يحسب عدد الخطوات التي يقطعها الشخص، كما يمكن ربطه مع الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم لعرض الإشعارات الواردة للهاتف الذكي.

ويتميز هذا السوار بوجود بطارية قوية تجعله يعمل لمدة 5 أيام، ويمكن للمستخدم شحنها بشكل سريع.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تفصح عن موعد إطلاق السوار الفاخر في الأسواق ولا عن سعره.

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