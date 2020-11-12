سماعة جديدة من تويفل.. الأفضل لرياضات الجري والسباحة

كشفت شركة تويفل الألمانية عن سماعة جديدة مناسبة لعشاق الرياضة أطلقت عليها Airy Sports.

وتتميز السماعة الجديدة بمناسبتها لرياضات الجري والرياضات المائية، لأنّها تعمل بشكل متوافق مع فئة الحماية IPX7 وتقاوم الماء حتى عمق متر واحد لمدة نصف ساعة.

وستدعم السماعة الجديدة التحكم بالأوامر الصوتية عبر مساعد غوغل الصوتي ومساعد أبل الصوتي.

وستحتوي السماعة على بطارية مدمجة تجعلها تعمل لمدة 25 ساعة متواصلة، وستوفر تويفل تطبيق Headphones المجاني مع إكولايزر لمواءمة الصوت مع التفضيلات الخاصة.

وستعمل وظيفة Share Me الموجودة في السماعة على توصيل سماعتين من Airy Sports بهاتف ذكي عبر البلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الألمانية ستوفر الساعة الجديدة بألوان Night، Black، وSteel Blue، وستوفرها في الأسواق بسعر 120 يورو.

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