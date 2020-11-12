جديد TicWris .. ساعة ذكية تُراقب قلبك وخطواتك

أعلنت شركة TicWris الصينية عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة أطلقت عليها Max.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج MTK6739 وبسرعة 1.25 غيغا هرتز، ونظام تشغيل غوغل أندرويد 7.1.1.

وزودت الشركة الصينية هذه الساعة بشاشة مقاس 2.86 بوصة ودقة عرض 480*640 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا مدمجة بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذه الساعة بسعة 32 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 3 غيغا بايت.

وتتميز الساعة الجديدة بوجود مستشعر نبض القلب المدمج، وبمستشعر يقيس عدد الخطوات، وبوجود مودم للاتصالات الهاتفية المحمولة، ومكان لتركيب شريحة سيم، وبمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IP67.

وستحتوي الساعة على بطارية بسعة 2880 ميلي أمبير تجعل الساعة تعمل لمدة أسبوع، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية