كورونا يفرض التأجيل على فيلم “جينفر لوبيز” الجديد

قررت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا الرومانسي ماري مي تأجيل عرض الفيلم من 21 فبراير 2021 إلى 14 مايو 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة المنتجة إنّها ترغب بعرض الفيلم في الهواء الطلق، وبأنّ فصل الربيع هو الموعد المناسب لهذا الأمر.

وستلعب النجمة جينفر لوبيز دور البطولة في هذا الفيلم رفقة مالوما كي، وسيروي العمل قصة ثنائي من المغنين المشهورين يقرران الانفصال بشكل مفاجئ أمام جمهورهم بعد ساعات من طرح أغنية ارتباطهما، وقبل ساعات من حفل زفافهما.

وبعد الانفصال تتزوج جينفر لوبيز التي ستلعب دور المغنية كات فالديز بشكل مفاجئ من أحد معجبيها.

الجدير بالذكر أنّ فيروس كورونا ألحق بصناعة السينما خسائر فادحة بعدما اضطرت العديد من شركات الإنتاج لتأجيل عرض أعمالها نتيجة إغلاق صالات السينما في معظم أنحاء العالم.

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