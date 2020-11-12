طبيب روسي يكشف الأخطاء عند علاج كورونا

أكدّ الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف ارتكاب مرضى كورونا لأخطاء عديدة عند تناولهم علاجات للمرض.

وقال الطبيب الروسي إنّ 90% من حالات الإصابة بكورونا يكون مسارها بسيطاً وشبيهاً بأمراض الجهاز التنفسي، في حين يكون مسار الـ 10% المتبقية شديداً حيث يصاب المريض بالتهاب رئوي فيروسي.

وأشار ألكسندر مياسنيكوف لعدم وجود دواء جذري للمرض، ودعا الناس لعدم الخوف ولعدم تناول أدوية مختلفة للعلاج.

وقال الطبيب الروسي إنّ الكلوروكين أثبت عدم فعاليته في علاج كورونا، في حين تقوم الأدوية المضادة للفيروسات بتقليص فترة المرض لمدة يوم واحد أو يومين في أحسن الأحوال.

وأكدّ خطورة تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بالتهابات تنفسية حادة أو التهاب رئوي فيروسي، وقال إنّ تناول هذه الأدوية بدون مبرر يؤدي لنشوء مقاومة لها.

كما حذر من تناول أدوية تخفيف كثافة الدم عند الإصابة بالكورونا، لأنّه يُسبب نزيفا دمويا في الدماغ أو الجهاز الهضمي.

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