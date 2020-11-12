مدير متجر يدفع لمسن إيطالي ثمن ما سرقه!

مدّ مدير فرع كارفور في مدينة ميلانو الإيطالية يد العون لمسن إيطالي قام بسرقة خبز وبعض المستلزمات الأخرى بعد نفاد أمواله.

وقام مدير الفرع بدفع ثمن المشتريات التي سرقها المسن من ماله الخاص، وطلب من المسن عدم السرقة واللجوء إليه عندما يحتاج طعاما.

وقال المدير إنّه تضامن مع المسن تطبيقاً للمثل الإيطالي الذي يقول ان “السرقة وأنت جائع ليست جريمة”.

من جهةٍ أخرى أشادت إحدى السيدات التي شهدت الواقعة بموقف المدير، وقالت إن تصرفه الإنساني دفعها لنشر القصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بتصرف المدير، ووصفوه بالرجل العظيم والعاطفي.

يذكر أنّ شركة كارفور أصدرت بياناً قالت فيه إنّ مدير فرع ميلانو يتبع فلسفة التضامن الاجتماعي من قبل انتشار فيروس كورونا، حيث يلجأ للدفع عن المحتاجين دون أن يطلب الشرطة لهم.

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