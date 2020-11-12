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مدير متجر يدفع لمسن إيطالي ثمن ما سرقه!

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مدّ مدير فرع كارفور في مدينة ميلانو الإيطالية يد العون لمسن إيطالي قام بسرقة خبز وبعض المستلزمات الأخرى بعد نفاد أمواله.

وقام مدير الفرع بدفع ثمن المشتريات التي سرقها المسن من ماله الخاص، وطلب من المسن عدم السرقة واللجوء إليه عندما يحتاج طعاما.

وقال المدير إنّه تضامن مع المسن تطبيقاً للمثل الإيطالي الذي يقول ان “السرقة وأنت جائع ليست جريمة”.

من جهةٍ أخرى أشادت إحدى السيدات التي شهدت الواقعة بموقف المدير، وقالت إن تصرفه الإنساني دفعها لنشر القصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بتصرف المدير، ووصفوه بالرجل العظيم والعاطفي.

يذكر أنّ شركة كارفور أصدرت بياناً قالت فيه إنّ مدير فرع ميلانو يتبع فلسفة التضامن الاجتماعي من قبل انتشار فيروس كورونا، حيث يلجأ للدفع عن المحتاجين دون أن يطلب الشرطة لهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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