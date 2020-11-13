ابل تطلق النسخة التجريبية الأولى من تحديث iOS 14.3 – ما الجديدة هذه المرة؟

مؤخراً أطلقت ابل رسمياً تحديث iOS 14.2 و iPadOS 14.2 لكافة المستخدمين حول العالم لأجهزة الايفون والايباد، وهي الآن تستعد لتحديث آخر جديد هو iOS 14.3 و iPadOS 14.3 ، فما الجديد الذي تقدمه ابل هذه المرة؟

iOS 14.3 و iPadOS 14.3 تحديثان فرعيان بحجم كبير نسبياً، وعليه فأنت أمام إضافات جديدة مهمة لنظام التشغيل بجانب إصلاحات وتحسينات أخرى.

التقاط صور خام بصيغة RAW على الايفون

محترفو التصوير الفوتوغرافي عبر الايفون سيكون لديهم موعد مع ميزة مهمة للغاية ألا وهي التقاط الصور عبر كاميرا هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس الجديدة بصيغة RAW أو ما تعرف بالصور الخام غير المعدلة.

يمكن تفعيل خيار التقاط الصور الخام من خلال إعدادات الكاميرا على هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس فقط. سوف تجدها في الإعدادات باسم Apple ProRAW بعد التحديث إلى iOS 14.3 .

هذه الصور سوف تحتفظ بكافة بياناتها بدون تعديل – بخلاف الصور الاعتيادية بصيغة JPEG – ليتمكن المستخدم من تعديلها كيفما يشاء عبر برامج مخصصة مثل أدوبي Lightroom. الصور الخام حجمها أكبر حيث يمكن أن يصل حجم الصورة الواحدة إلى 25 ميجابايت أو يزيد.

مميزات أخرى مهمة في التحديث القادم

قسم جديد خاص بفترة الحمل في تطبيق الصحة.

دعم أذرع التحكم اللاسلكية PlayStation DualSense الجديدة الخاصة بجهاز بلايستيشن 5 للعب بها على الايفون والايباد.

إضافة محرك بحث جديد يدعى Ecosia ضمن محركات البحث المتاحة على الايفون والايباد بجانب جوجل وياهو وبينج.

إرسال إشعارات من ساعة ابل إلى الايفون بخصوص صحة قلبك.

تقديم معلومات حول جودة الهواء في محيطك الجغرافي عبر تطبيق الطقس (يدعم أماكن محدودة حول العالم).

كانت هذه أبرز ملامح التحديث الجديد من ابل، وسوف نوافيكم بأية تغييرات أخرى إذا أطلقت ابل نسخة تجريبية أخرى منه خلال الأيام القادمة.