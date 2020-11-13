هواوي تخطط لـ بيع شركة أونور في مقابل 15 مليار دولار أمريكي!

من منّا لا يعرف شركة أونور؟ شركة الهواتف الذكية المملوكة لهواوي والتي أنشأتها لكي تدخل المنافسة بأكثر من شركة، اليوم صدر تقرير جديد يؤكد أن هواوي تنوي بيع الشركة بمبلغ 100 مليار يوان صيني -أي 15.2 مليار دولار أمريكي- وذلك لشركة Digital China Group وللحكومة الصينية نفسها في صفقة ضخمة.

هل بيع شركة أونور سينقذ هواوي؟

هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسم شركة Digital China Group، هذا لأن كان هناك شائعات سابقًا عن بيع شركة أونور وحينها كانت نفس الشركة موجودة في التقارير، لكن التقرير الجديد يأتي من رويترز، وهو ما يعطيه مصداقية قوية.

هواوي وبكل بساطة تريد أن تبيع شركتها الثانية نظرًا لأنها تواجه مشاكل لا حصر لها، الشركة الآن لا تستطيع استخدام الخدمات والمنتجات الأمريكية -بما في ذلك خدمات جوجل- ولا تستطيع الحصول على المعالجات لتستكمل عمليات التصنيع! يعني أنها غير قادرة على إنتاج الهواتف سواء بمساعدة جوجل أو بدونها، أضف إلى ذلك مشاكل التوريد لقطع الهاردوير المختلفة التي ستحتاجها الهواتف!

هواوي لا تعتمد كثيرًا على فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، هذا حيث أن هواوي -وفي وجهة نظر أمريكا- تشكل خطر كبير نظرًا لتهم التجسس وتسريب البيانات، وهو ما قد يجعل بايدن يفكر مليون مرة قبل أن يخفف العقوبات عن هواوي.

الأخبار عن بيع شركة Honor ليست مؤكدة بعد، لكن من المتوقع أن تخرج هواوي بتصريح رسمي في 15 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن حكومة شنغهاي في الصين ستكون شريك كبير في هذه الصفقة.