خدمات جوجل المكتبية Docs, Sheets و Slides ستبدأ في استهلاك مساحة تخزين جوجل درايف

شاركناكم خبرًا مؤسفًا حول نية جوجل في إيقاف خدمة حفظ الصور بمساحة تخزين لا محدودة، إلا أن الأخبار السيئة لم تتوقف بعد! هذا حيث أن سياسة جوجل الجديدة للتعامل مع الملفات تنص أيضًا على أن ملفات خدمات جوجل المكتبية سيتم احتسابها أيضًا من مساحة التخزين الخاصة بك! وذلك بداية من نفس التاريخ وهو 1 يونيو، 2020..

خدمات جوجل المكتبية ستستهلك مساحة تخزين جوجل درايف

في الوقت الحالي لن يتم التأثير على مساحة التخزين الخاصة بك مهما كان عدد الملفات النصية Docs أو ملفات الشرائح Spreadsheets أو العروض التقديمية Slides التي تمتلكها، لكن بداية من يونيو المقبل سيتم احتساب هذه الملفات من ضمن المساحة وذلك سواء بالنسبة لما سبق ذكره أو بالنسبة لجيميل أيضًا!

يُذكر أن هذا القرار سيتم تنفيذه بداية من يونيو دون التأثير على الملفات الموجودة مسبقًا، والأهم أن جوجل قد ذكرت أنها ستقوم بمسح كل الملفات التي تمتلكها في حالة أنك لم تستخدم خدماتها لمدة عامين كاملين! إلا أنها قبل أن تفعل ذلك ستقوم بتنبيهك من خلال رسائل لبريدك الإلكتروني.

إضافة إلى ذلك، في حالة أنك كسرت مساحتك التخزينية ولم تقم بترقيتها أو مسح الملفات لمدة عامين فسيتم حذفها تلقائيًا! تأتي هذه السياسة بالطبع لتخفيض التكاليف على جوجل وسيرفراتها، هذا بينما يُمكنك شراء مساحة تخزين إضافية بمبلغ زهيد جدًا من خلال تطبيق أو موقع Google One، والأسعار فعلًا زهيدة، في مصر يمكنك شراء 100 جيجابايت في مقابل 15 جينه/ 1 دولار!