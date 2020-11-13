أفلام مقتبسة من قصص حقيقية اكتسحت سباق الأوسكار وفازت بجائزة أفضل فيلم

１- Titanic

يُعد “تايتنك” من أكثر الأفلام شهرة ومن أكثرها تحقيقاً للإيرادات، وهو من إخراج “جايمس كاميرون” وبطولة كايت وينسلت وليوناردو ديكابريو، فاز بأوسكار أفضل فيلم سنة ١٩٩٧، وبعشر جوائز أخرى.

２- Brave heart (القلب الشجاع)

ربما لا يعلم الكثيرون أن “وليام واليس” الشخصية التي أدّاها “ميل قيبسون” في فيلم القلب الشجاع هي شخصية تاريخية للاسكتلندي الذي ثار على ظلم الإنجليز والملك إدوارد الأول، الفيلم من بطولة وإخراج “ميل قيبسون” وحصل على أوسكار أفضل فيلم في سنة ١٩٩٥، بالإضافة لأربع جوائز أخرى منها أفضل مخرج.

３- Gladiator

المصارع أو المجالد فيلم مقتبس من أحداث حقيقة، ولكن شخصية الجنرال “ماكسيموس” التي أدّاها “راسل كرو” لم تكن حقيقية، لأن مخرج الفيلم “ريدلي سكوت” اعتقد أنه لو تم تصوير القصة بحذافيرها ستكون مملة، شارك في البطولة أيضا النجم “خواكين فينيكس”، وتُوج الفيلم بأوسكار أفضل فيلم عام ٢٠٠٠ وبأربع جوائز أخرى.

４- Platoon

يُعد “بلاتون” من أكثر الأفلام عن الحرب الأمريكية على فيتنام واقعية، أظهر فيه “أوليفر ستون” كاتب ومخرج الفيلم تفاصيل مؤثرة ودقيقة عن الحرب، وساهم الطاقم الرائع من الممثلين بإنجاحه طبعاً وقدموا أداء جماعيا رائعا، منهم تشارلي شين ووليام دافوي وفوريست ويتكر، وحصل على ٤ جوائز أوسكار في سنة ١٩٨٦ منها أفضل فيلم في تلك الدورة.

５- Dances with wolves (الرقص مع الذئاب)

في سنة ١٩٩٠ أخرج “كيفن كوستنر” واحداً من أكثر الأفلام شهرة عن السكان الأصليين لأمريكا، كما أنه أدى الشخصية الرئيسية فيه وهي جندي لتواني في الجيش الاتحادي انفصل عنه وانضم لقبيلة من السكان الأصليين وتعلم عاداتهم، تعرّض الفيلم للعديد من الانتقادات خاصة أنه صوّر كل الجنود بشكل سيئ وكل السكان الأصليين بشكل جيد، ومع ذلك حصل على أوسكار أفضل فيلم وأفضل مخرج وخمس جوائز أخرى.

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