ما هي الفيتامينات الضرورية لفصل الشتاء؟

حددت أخصائية التغذية الروسية مارينا ماكيشا الفيتامينات الضرورية التي يجب تناولها خلال فصل الشتاء.

ودعت ماكيشا الناس للإكثار من تناول الفواكه، والخضار، والثمار الطازجة والمجمدة لأنّها المصدر الرئيسي للفيتامينات ومضادات الأكسدة، فهي تقوي مناعة الجسم، وتحميه من الأمراض الفيروسية.

وأشارت ماكيشا لأهمية الملفوف ودوره في تعزيز مناعة الجسم بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، و بكتيريا مفيدة للأمعاء، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الفيتامين D الذي ينقص خلال فصل الشتاء، وقالت إنّ نقص الفيتامين D يؤدي لحدوث اضطرابات في النوم والكآبة، وطلبت من الناس تعويضه من خلال تناول المغنيسيوم مع فيتامين B6.

ودعت مارينا ماكيشا الناس لتزويد نظامهم الغذائي بمواد غنية بالبروتينات كاللحوم، الأسماك، الألبان، الأجبان، والبيض، لرفع مناعة الجسم.

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