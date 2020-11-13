تعرف على الرسائل ذاتية الحذف الجديدة Vanish Mode في انستقرام وماسنجر!

أعلن فيسبوك رسمياً عن إطلاق خاصية جديدة للمحادثة على فيسبوك ماسنجر و انستقرام تعرف باسم الرسائل ذاتية الحذف Vanish Mode. فما هي هذه الميزة الجديدة وكيف تعمل؟

ما هي الرسائل ذاتية الاختفاء Vanish Mode في ماسنجر و انستقرام ؟

هذه الميزة الجديدة Vanish Mode في انستقرام وماسنجر تختلف عن ميزة الرسائل المختفية Disappearing Messages التي تختفي من تلقاء نفسها بعد مرور سبعة أيام من إرسالها، وهي الميزة التي ظهرت مؤخراً على تطبيق واتس اب.

ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء Vanish Mode في انستقرام وماسنجر عبارة عن وضعية جديدة للرسائل يمكن تفعيلها بسهولة من خلال السحب لأعلى داخل صندوق المحادثة.

بعد تفعيل هذه الخاصية، يمكن الآن تبادل الرسائل بين طرفي المحادثة وسيتم حذف الرسالة فوراً بعد قراءتها من قبل الطرف الآخر، كأن لم تكن!

لن يكون هناك أي وجود للرسالة بعد حذفها لكن يمكن للطرف الآخر عمل لقطة شاشة للرسالة قبل حذفها وعند ذلك سوف يتم إرسال تنبيه بذلك لمرسل الرسالة.

هذه الميزة سوف يتم توفيرها لكافة المستخدمين خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، لكن على المستخدم أولاً الموافقة على خيار دمج صندوق الرسائل بين ماسنجر و انستقرام ( سيصلك إشعار بها إن لم تكن قد وافقت عليها بالفعل ).

ملحوظة: لن يتم إرسال إشعار بالتقاط صورة شاشة Screenshot في وضع المحادثة الطبيعي، ولكن فقط عند تفعيل وضع الرسائل ذاتية الاختفاء Vanish Mode في ماسنجر و انستقرام.