بريطانية تنجو من الموت بتناولها التراب ليومين

تمكنت المسنة البريطانية روزماري فرانك من البقاء على الحياة لمدة يومين بتناولها تراب نبتة موجودة في منزلها.

وكانت المسنة البالغة من العمر 91 والتي تعيش وحيدةً في منزلها قد سقطت في غرفة نومها وتعرضت لإصابةٍ منعتها من النهوض مجدداً.

ولتحافظ على حياتها قامت روزماري بتناول التراب الموجود في نبتة التين في منزلها لمدة يومين قبل أن يفقدها السائق ديريك كاودري لتخلفها عن الموعد الذي يقلها فيه لصالون التجميل، حيث أثار غياب روزماري المفاجئ القلق في قلب السائق الذي قام بالذهاب لمنزلها الذي كان مفتوحاً ليدخل بسرعة ويجدها على الأرض في حالة يرثى لها وفمها مملوء بالتراب.

وعلى الفور قام ديريك بالاتصال بمستشفى ورسيستيرشاير الملكي لطلب سيارة إسعاف لنقل روزماري إلى المستشفى، وأظهرت الفحوصات التي أجريت لها إصابتها بجفاف شديد و3 كسور في المعصم.

يذكر أنّ روزماري تعافت بعد 10 أيام وغادرت المستشفى بصحة وعافية.

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