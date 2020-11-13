غوغل تحرم مستخدمي تطبيق Google Photos من ميزة مهمة

أكدّت شركة غوغل الأمريكية قيامها بمجموعة من التعديلات على آليات استخدام تطبيق Google Photos الشهير ستبدأ بتطبيقها بدءاً من بداية يونيو 2021.

وقالت غوغل إنّها ستضع حدوداً لكمية البيانات التي يخزنها المستخدمون بشكل مجاني عوضاً عن تركها مفتوحة، مشيرة إلى أنّ المستخدمين سيحصلون على 15 جيجابايت مجانية لحفظ البيانات، في حين سيضطرون للدفع من أجل الحصول على مساحة تخزين أكبر.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الرسوم الجديدة ستطبق ابتداء من الأول من يونيو، ولن تشمل البيانات والصور المحفوظة قبل هذا التاريخ.

يذكر أن تطبيق Google Photos يعد من أشهر تطبيقات تخزين الصور في العالم، ويستخدمه الملايين في كافة أنحاء المعمورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية