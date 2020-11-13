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منة شلبي غاضبة من صناع السينما المصرية لهذا السبب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّرت الفنانة المصرية منة شلبي عن غضبها من صناع السينما المصرية لتركيزهم على مواضيع الأكشن والإثارة.

وقالت منة في مقابلة تلفزيونية إنّ معظم الأعمال السينمائية المصرية تدور في إطار الإثارة والأكشن فقط دون التركيز على مواضيع أخرى مهمة، مبدية رغبتها بإنتاج أفلام تتحدث عن قضايا المرأة ومشاكلها في المجتمعات العربية، بالإضافة لمواضيع أخرى تلامس هموم المجتمع.

وتحدثت منة عن علاقتها بالفنانة هند صبري، وقالت إنّ العمل برفقتها يجعلها ترغب بالتحدي ويدفعها لتقديم أداء أفضل.

يذكر أنّ الفنانة المصرية انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم النمس والإنس للمخرج عمرو عرفة الذي يشارك فيه نخبة من النجوم أمثال محمد هنيدي، وصابرين، وبيومي فؤاد، وغيرهم.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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