“حظ عاثر” يسقط دراجا أرجنتينيا في غابة من الصبار”فيديو”

شهد سباق أقيم في منطقة سيتي بارك في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس حادثةً مؤسفة، إذ سقط الدراج الهاوي دييغور مورينو في غابة من الأشواك أثناء مروره بمنطقة سيتي بارك.

وأظهر مقطع الفيديو المصور للحادثة قيام السكان المحليين بمساعدة الدراج عاثر الحظ للخروج من بين الأشواك، قبل أن يقوموا بنزع الأشواك التي علقت في مختلف أنحاء جسده ريثما تصل سيارات الإسعاف.

وقال أطباءٌ من المستشفى التي نُقِلَ إليها الدّراج الأرجنتيني إنّ الإصابة التي تعرض لها دييغور كانت طفيفة، وأشاروا لدور الخوذة والنظارات في إنقاذه من العمى.

وتضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الدراج غير المحظوظ، ووصف أحدهم الحادثة بخلاصة عام 2020.

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