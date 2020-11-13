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“حظ عاثر” يسقط دراجا أرجنتينيا في غابة من الصبار”فيديو”

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد سباق أقيم في منطقة سيتي بارك في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس حادثةً مؤسفة، إذ سقط الدراج الهاوي دييغور مورينو في غابة من الأشواك أثناء مروره بمنطقة سيتي بارك.

وأظهر مقطع الفيديو المصور للحادثة قيام السكان المحليين بمساعدة الدراج عاثر الحظ للخروج من بين الأشواك، قبل أن يقوموا بنزع الأشواك التي علقت في مختلف أنحاء جسده ريثما تصل سيارات الإسعاف.

وقال أطباءٌ من المستشفى التي نُقِلَ إليها الدّراج الأرجنتيني إنّ الإصابة التي تعرض لها دييغور كانت طفيفة، وأشاروا لدور الخوذة والنظارات في إنقاذه من العمى.

وتضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الدراج غير المحظوظ، ووصف أحدهم الحادثة بخلاصة عام 2020.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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