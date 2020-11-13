GPD الصينية تطلق جهاز ألعاب بحجم أجهزة نينتندو

كشفت شركة GPD الصينية عن جهاز ألعاب جديد بحجم أجهزة نينتندو أطلقت عليه Win3 يعمل بمعالج Intel Core i7-1165G7 وبسرعة 4.7 غيغا هرتز، وبطاقة رسوميات Iris Xe G7، ونظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10.

وزودت الشركة الصينية الجهاز بشاشة لمسية مقاس 5.5 بوصة، يوجد تحتها لوحة مفاتيح تظهر بتحريك الشاشة للأعلى، كما سيحتوي الجهاز على عددٍ من الأزرار ك A، B، X، y، بالإضافة لزر Xbox، Start، وSelect بالإضافة إلى أزرار تناظرية ومشغلات في أعلى الجانب الخلفي، ولوحة تحكم رقمية.

وتأتي الذاكرة العشوائية لهذا الجهاز من نوع DDR4 بسعة 16 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة الداخلية من نوع NVMe-SSD، وسيدعم الجهاز تقنية البلوتوث والواي فاي.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الجهاز الذي ستطرحه في الأسواق العالمية خلال يناير القادم.

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