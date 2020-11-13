Nubia تطلق سماعة جديدة بمواصفات مميزة

كشفت شركة Nubia الصينية عن سماعة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها Red Magic Cyberpods.

وتعمل السماعة بمحرك 8 ملم في كل جهة منها، وجاءت بتصميم خارجي يدعم تثبيت السماعة داخل الأذن بشكل أفضل،كما تدعم السماعة تقنية البلوتوث، وميزة التحكم بخاصية اللمس، بالإضافة لنمط مخصص لخفض وقت الاستجابة، وميزة الاتصال التلقائي بهواتف Nubia.

وتتميز السماعة الجديدة ببطاريتها القوية التي تجعلها تعمل لمدة 20 ساعة متواصلة في الشحنة الواحدة، وباحتوائها على حافظة تدعم الشحن عبر منفذ USB-C.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح السماعة الجديدة في الأسواق العالمية يوم 20 نوفمبر الجاري بسعر يصل إلى 50 دولار أمريكي.

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