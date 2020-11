أطعمة لوجبة الإفطار للحفاظ على مُستويات السكر في الدم طبيعية

يصيب مرض السكري النوع 2 أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، ويتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين.

وتحدث الدكتور أندرو ثورنبر، كبير المسؤولين الطبيين في Now Patient حصريا مع “إكسبريس”، لتقديم أفضل النصائح حول أفضل وجبات الإفطار لتناولها لمن يعيشون مع مرض السكري النوع 2.

وكشف أن العصيدة تعد خيارا رائعا، مغطاة بالمكسرات دون ملح، والفواكه مثل التوت أو الموز، مع اختيار خبز الحبوب الكاملة، والذي يعد مفيدا لمرض السكري وصحة الجهاز الهضمي.

وهناك الكثير من الأصناف مثل الخبز المصنوع من البذور، والبذور المتعددة وفول الصويا وبذور الكتان.

وبحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن أندرو أوصي بتجنب العصائر عالية السكر، وكذلك تجنب إضافة السكر إلى القهوة.

ويعد الموز المهروس على الخبز المحمص خيارا أفضل من المربى، مع الحد من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والزبدة. ويُعد البيض المخفوق دائما خيارا جيدا مع قطعة من الخبز المحمص الكامل.

وينبغي إضافة الفواكه والخضروات لزيادة كمية الألياف التي تتناولها. وتتمثل الخيارات الجيدة في التوت أو الفاكهة المجففة، أو نصف موزة مع الحبوب، أو الطماطم المشوية مع البيض على الخبز المحمص.

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص المصابين بداء السكري النوع 2 والذين يتناولون وجبة الإفطار، هم أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام على مدار اليوم.

وتكمن الأهمية في اختيار مادة غذائية تجعل المرء يشعر بالشبع لفترة أطول. وقد تساعد الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة، في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم طوال الصباح وحتى بعد الغداء.

وسيؤدي هذا بدوره إلى بدء عملية التمثيل الغذائي وتوفير الطاقة طوال اليوم.

ووجدت دراسة أجريت على الفئران المصابة بداء السكري أن الكمبوتشا (فطر الشاي) أبطأت من هضم الكربوهيدرات، ما أدى إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

ومن المحتمل أن يكون الكمبوتشا المصنوع من الشاي الأخضر أكثر فائدة، حيث ثبت أن الشاي الأخضر نفسه يخفض مستويات السكر في الدم.

وفي الواقع، وجدت دراسة مراجعة لما يقرب من 300000 فرد، أن الذين يشربون الشاي الأخضر لديهم خطر أقل بنسبة 18٪ للإصابة بمرض السكري.

وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية للتحقيق في فوائد الكمبوتشا للتحكم في نسبة السكر في الدم.

