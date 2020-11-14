خبيرة عالمية: كورونا سينتهي بتطعيم 70 % من سكان العالم

أعلنت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أن وباء كورونا قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70٪ من سكان العالم ضد الفيروس.

ولفتت سواميناثان إلى ضرورة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا، وأن يلبي كافة معايير منظمة الصحة العالمية الضرورية في مثل هذه المجالات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق عن رقم قياسي جديد لعدد الإصابات بفيروس كورونا المكتشفة في العالم. وتجاوز عدد الحالات الجديدة لهذا الأسبوع 3.6 ملايين حالة،

ورُصد أن هذا الرقم الأسبوعي هو الأعلى منذ بداية الوباء، كما تم تسجيل أكبر نسبة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة الأوروبية.

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