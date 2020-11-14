إليك القائمة الكاملة لهواتف هواوي التي ستدعم نظام Harmony OS – أكثر من 40 هاتف!

هواوي وكما أكدت من قبل تنوي إطلاق نظام Harmony OS الجديد كليًا في الثامن عشر من ديسمبر المقبل، أي أن ما يفصلنا عنه هو شهر واحد فقط لكن هذا بالنسبة لإصدار المطورين، ولاحقًا سينطلق النظام للعامة في النسخة التجريبية المفتوحة الأولى في شهر أبريل، وحسب الأشخاص المعنيين في هواوي فالشركة تنوي إتاحة الانتقال لنظام هارموني الجديد لأكثر من 90% من هواتف هواوي وأونور، سواء كانت قديمة أو جديد، ويأتي هذا بعدما حدّثناكم حول نية هواوي في بيع أونور في مقابل 15 مليار دولار.

القائمة الكاملة لهواتف هواوي التي ستدعم نظام Harmony OS

اليوم تم تسريب القائمة شبه المؤكدة لأولى الهواتف التي ستدعم نظام Harmony OS الجديد، والقائمة تطول لتشمل أكثر من 40 هاتف، وقد ظهرت المعلومات من خلال منصة هواوي سينترال المعروفة، ولعل المثير للدهشة هو ظهور بعض الهواتف في القائمة بالرغم من عدم إطلاقها رسميًا بعد! مثل أونور V40 ونوفا 8، وفيما يلي نعرض عليكم القائمة:

— هواتف هواوي الداعمة للنظام الجديد:

– Huawei Mate 40

– Huawei Mate 40 Pro

– Huawei Mate 40 Pro+

– Huawei Mate 40 RS Porsche Design

– Huawei Mate X

– Huawei Mate Xs

– Huawei P40

– Huawei P40 Pro

– Huawei P40 Pro+

– Huawei Mate 30 4G

– Huawei Mate 30 Pro 4G

– Huawei Mate 30 5G

– Huawei Mate 30 Pro 5G

– Huawei Mate 30 RS Porsche Design

– Huawei Nova 8 (لم يتم إطلاقه بعد)

– Huawei Nova 8 Pro (لم يتم إطلاقه بعد)

– Huawei Nova 7 Pro 5G

– Huawei Nova 7 5G

– Huawei Nova 7 SE

– Huawei P30

– Huawei P30 Pro

– Huawei Mate 20

– Huawei Mate 20 Pro

– Huawei Mate 20 X 4G

– Huawei Mate 20 X 5G

– Huawei Mate 20 RS

– Huawei Nova 6 5G

– Huawei Nova 6 SE

— هواتف أونور الداعمة للنظام الجديد:

– Honor V40 (لم يتم إطلاقه بعد)

– Honor 30 Pro

– Honor 30 Pro+

– Honor V30

– Honor V30 Pro

– Honor Play 4 Pro

– Honor X10 5G

– Honor 30

– Honor 30S

– Honor X10 5G

– Honor 20 Pro

– Honor 20

– Honor 9X

– Honor 9X Pro

— الساعات الذكية الداعمة للنظام الجديد:

– Huawei Watch GT 2 Pro

– Huawei Watch GT 2e

– Huawei Watch GT 2

— اللوحيات الداعمة للنظام الجديد:

– Huawei MatePad Pro

– Huawei MatePad Pro 5G

– Honor Tablet V6

يُذكر أنه وحسبما نعلم فالإنتقال للنظام الجديد سيكون اختياري، والهواتف الجديدة التي ستصدرها هواوي بعد إطلاق النظام قد تأتي مع إمكانية استخدام أندرويد -دون خدمات وتطبيقات جوجل- او استخدام نظام هارموني الجديد، هذا بينما سيستبدل النظام على الساعات الذكية نظام Lite OS الموجود حاليًا، لكن لا أنباء حاليًا عن إطلاقه لأجهزة الكمبيوتر.