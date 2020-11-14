تقرير – أبل تخطط لإطلاق سماعات إيربودز 3 وآيباد mini LED في النصف الأول من 2021

لعل جميعكم من متابعي أخبار أبل على علم بالمحلل الشهير Ming Chi-Kuo، وهو المحلل الذي اشتهر بتحليل خطوات أبل وتوقع حركاتها القادمة! طبقًا لآخر تقرير بحثي عن كو فمن المتوقع أن تزيد إيرادات أبل حتى 100% في العام 2021 وذلك لسببين، الأول هو -توقع- انتهاء أزمة كورونا، والثاني هو تحسين بطارية آيفون 13، لكن التقرير لم يتوقف هنا، بل حدثنا أيضًا عن سماعات إيربودز 3 وآيباد mini LED.

أبل تخطط لإطلاق سماعات إيربودز 3 وآيباد mini LED

التقرير يذكر أن شركة Taiwan Career Technology ستعود مرة أخرى للعمل مع أبل وذلك على تطوير آيفون 13 وكذلك سماعات إيربودز 3، ومن المتوقع أن تخرج السماعة الجديدة في النصف الأول من 2021 المقبل، ولعل الأكثر إثارة هو أن آيباد ميني ليد قد يأتي في نفس الفترة الزمنية، وذلك مع تقنية mini LED المنتظرة للشاشة.

بالحديث عن سماعات إيربودز 3 فكافة التوقعات تشير إلى أنها ستحمل نفس تصميم سماعة إيربودز برو، هذا في حين أن شركة Taiwan Career Technology ستزود أبل بالبطاريات للسماعة الجديدة، للآيفون القادم وكذلك لعلبة السماعات نفسها.

جميعنا لاحظ أن البطاريات في الجيل الحالي من هواتف آيفون أقل كفاءة وسعة من الجيل السابق، وذلك بالرغم من وجود معالج A14 Bionic ذو التصميم الدقيق 5 نانومتر، والسبب وراء ذلك هو أن البطارية تستخدم لوحات من أنواع مختلفة وهي Hard Boards وSoft Boards، لكن البطاريات القادمة بالتعاون مع الشركة التايوانية ستضم Soft Boards فقط، وهو ما سيساعد على تقليل طبقات البطارية وبالتالي توسيع المساحة لتكبير البطارية!

إذن، آيباد ميني ليد وسماعات AirPods 3 كلاهما قادم في النصف الأول من 2021، والأهم من ذلك أن الجيل القادم من الآيفون سيحل مشكلة البطارية، لكن السؤال: هل يجب على أبل أن تطلق كل جيل مع مشكلة معينة لكي تحلها في العام المقبل؟!