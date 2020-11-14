كيفية الاستماع إلى رسائل واتساب الصوتية دون علم الطرف الآخر على أندرويد

للأسف الشديد تطبيق واتساب لا يتيح حفظ الخصوصية عند الاستماع للرسائل الصوتية، هذا حيث أنه وعندما يرسل لك أي شخص رسائل واتساب صوتية Voice Notes وأنت تقوم بسماعها يظهر عنده علامة صح زرقاء اللون، وهو ما يضطرك للرد عليه بسرعة حتى ولو كنت مشغولًا! لهذا نشارككم في هذا المقال كيفية الاستماع إلى رسائل واتساب الصوتية دون أن يعلم الطرف الآخر على أندرويد.

الاستماع إلى رسائل واتساب الصوتية دون العلامة الزرقاء

أي رسالة صوتية تصل لك يتم تحميلها مباشرة على الهاتف الذكي الخاص بك، وهنا ببساطة يُمكنك أن تتوجه لمجلد التحميل الخاص بالرسائل الصوتية ومن ثم سماعها كأي ملف صوتي على هاتفك، وبالطبع لن يظهر للطرف الآخر تلك العلامة الزرقاء، ولكي نفعل ذلك هناك طريقتين، الأولى -والأصعب- هي كالتالي:

1- ندخل إلى مدير الملفات

2- نتوجه إلى مجلد واتساب

3- الآن ندخل إلى مجلد Media

4- من ثم ادخل إلى مجلد WhatsApp Voice Notes

5- الآن توجّه إلى المجلد الأحدث أسفل القائمة

داخل هذا المجلد يُمكنك أن تجد كافة الرسائل الصوتية التي وصلت لك في الساعات الماضية، لكن للأسف لا يُمكنك أن تعرف اسم المرسل، وهذه الطريقة نستخدمها فقط عندما لا تكون تريد أن تظهر أونلاين أو متصل، في حالة أن هذا أمر طبيعي بالنسبة لك، نتوجه للطريقة الثانية:

1- افتح واتساب

2- توجه للمحادثة المرغوبة

3- حدد الرسالة الصوتية المرغوبة

4- اضغط على زر المشاركة Share من الأعلى

كيفية فتح رسائل واتساب الصوتية (ملفات .OPUS)

في كلا الطريقتين السابقتين ستجد أمامك ملف غريب بصيغة .opus، وهي صيغة يستخدمها واتساب لمنع الرسائل الصوتية من الظهور في تطبيق تشغيل الموسيقى، وهذه الرسائل تحتاج لتطبيق مخصص لفتحها، وهنا سنستخدم تطبيق Opus Player والذي يُمكنك تحميله من المتجر.

في كلا الطريقتين السابقتين سنفتح الملف باستخدام هذا التطبيق، في حالة الدخول لمدير الملفات نضغط على الملف ومن ثم سيفتح خلال هذا التطبيق، وفي حالة استخدام الطريقة الثانية فشارك الملف لهذا البرنامج.

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