بعد خضوعه لأربعة «اختبارات كورونا».. ماسك يُفجر مفاجأة مُثيرة للجدل

“هناك شيء مزيف للغاية يحدث”… بهذه الجملة فجر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا موتورز، مفاجأة مثيرة للجدل حول فيروس كورونا المستجد.

وقال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس، إنه أجرى 4 اختبارات لفيروس كورونا في يوم واحد، 2 منها كانا سلبيا النتيجة، بينما أظهر الاثنان الآخران إيجابية إصابته.

وكتب ماسك في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “شيء سخيف للغاية يحدث.. أجريت اختبارات لفيروس كورونا أربع مرات اليوم”.

وأضاف ماسك: “جاء اختباران سلبيان، وجاء اختباران إيجابيين.. نفس الآلة، نفس الاختبار، نفس الممرضة”.

ولفت إلى أنه اعتمد في ذلك على نظام اختبار مستضد سريع الخاص بشركة بيكتون ديكنسون الهولندية، الذي يمكن معرفة نتائج في خلال 15 دقيقة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إلى أنه خضع كذلك لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل بي سي أد (PCR) الذي تصنعه مختبرات منفصلة ستستغرق مدة ظهور نتائجها حوالي 24 ساعة.

وعند سؤال أحد مستخدمي تويتر عما إذا ظهرت عليه أي أعراض، قال ماسك إنه يعاني من أعراض “نزلة برد”.

وأضاف ماسك: “لا يوجد شيء غير عادي حتى الآن”.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020