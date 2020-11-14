تقرير – هواتف ايفون 13 برو القادمة سوف تأتي بتقنية ثورية في الشاشة، تعرف عليها!

هواتف ايفون 12 الحالية جميعها تأتي بشاشة من نوع OLED وتنوي ابل إضافة تقنية ثورية جديدة لها مع سلسلة ايفون 13 – إصدارات برو تحديداً – العام المقبل تعرف باسم تقنية LPTO .

بحسب التقرير الصادر عن موقع The Elec الكوري الجنوبي فإن شركة LG Display هي من ستتولى تطوير هذا النوع من الشاشات لصالح ابل.

ما هي تقنية LPTO في الشاشة؟ وما فائدتها؟

تقنية LPTO هي اختصار لمصطلح Low-temperature Polycrystalline Oxide أو الأكسيد منخفض الحرارة متعدد الكريستالات.

ليس مهماً الاسم المعقد أو التفاصيل الكيمائية والفنية بل ما ستقدمه تقنية التصنيع الجديدة للشاشة من أجل المستخدم.

الشاشات المصنوعة بتقنية LPTO تختلف عن شاشات الايفون الحالية المعتمدة على السيليكون في العديد من نقاط الاختلاف مثل:

استهلاك الطاقة يكون أقل في شاشات LPTO لقدرتها على التحكم في إضاءة بكسلات الشاشة أو إطفائها.

قادرة على جعل البطارية تدوم لفترة أطول نظراً للاستهلاك الأقل للطاقة.

إمكانية توفير خاصية الشاشة الدائمة Always On Display بسهولة على الايفون دون الإضرار كثيراً بعمر البطارية.

هذه الميزة كنا قد سمعنا عنها سابقاً لكنها لم تأت مع هواتف ايفون 12 كما كان متوقعاً وكذلك معدل تحديث الشاشة العالي.

في هواتف ايفون 13 يتوقع أن تضمن ابل تقنية LPTO المذكورة آنفاً مع رفع معدل تحديث الشاشة في كافة الإصدارات إلى 90 أو 120 هيرتز، نأمل حينها أن تكون عمر البطارية جيدة بما فيه الكفاية، وأفضل مما هي عليه الآن. ( عمر بطارية ايفون 12 و ايفون 12 برو )

تقنية LPTO في ساعة ابل الذكية

تقنية LPTO ليست جديدة بالنسبة لآبل بل موجودة بالفعل في شاشة ساعتها الذكية منذ الجيل الرابع لتعطيها حتى 18 ساعة من العمل في الشحنة الواحدة حتى مع وجود خاصية Always-on Display التي تعرض المعلومات بشكل دائم على الشاشة.

جدير بالذكر أن سلسلة هواتف ايفون 13 سيتم إطلاقها خلال النصف الثاني من عام 2021 القادم بأربعة إصدارات مختلفة مثل سلسلة ايفون 12 الحالية كما أشارت أولى التسريبات الصحفية.