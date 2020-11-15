منوعات

سلسلة مطاعم شهيرة تعتذر بسبب “مشنقة”!

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اضطرت سلسلة مطاعم كراكر باريل الشهيرة لتقديم اعتذار للسيدة تمرا هوكينز التي التقطت صورة لحبل مشنقة موجود في فرع السلسلة الأمريكية الشهيرة في ولاية كونتيكيت.

وقالت تمرا هوكينز إنّها نشرت الصورة على صفحتها الشخصية في موقع فيس بوك باعتبارها جزءا من المطعم دون أن تنتبه لوجود المشنقة فيها، لكنّ أحد أصدقائها قام بملاحظة الأمر ونشر الصور على الإنترنت.

واستهجن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجود هذا الأمر في مطعم يرحب بالزبائن.

من جهةٍ أخرى قال المسؤولون في المطعم إنّ المشنقة عبارة عن سلك كهربائي قديم لم ينتبهوا لوجوده بهذه الطريقة، وأكدّوا إزالته بعد انتشار الصورة على الإنترنت.

ووجهوا شكرهم من خلال منشور على صفحتهم الرسمية في موقع فيس بوك للسيدة التي نبهتهم لهذا الأمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك