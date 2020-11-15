حلا شيحة تظفر بجائزة مهرجان كلت السينمائي

ظفرت الفنانة المصرية حلا شيحة بجائزة الامتياز المقدمة من مهرجان كلت السينمائي المقام في كلكتا الهندية عن فيلمها الإماراتي القصير أثل.

ولعبت الفنانة المصرية في هذا الفيلم دور مقدمة برامج شهيرة تم اختيارها لتقدم برنامجا عن الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد، حيث يتطرق البرنامج لقصة حياة الشاعر الجاهلي وطريقة قتله.

وبسبب هذا البرنامج تتغير حياتها وتنقلب رأساً على عقب، فتكتشف خلال الأحداث مفاجآت كثيرة يخبئها القدر لها بعيداً عن الواقع.

وحظي الفيلم بشعبية كبيرة في العالم وعُرض في عدد من المهرجانات كمهرجان كورتو كريتيفيو للأفلام القصيرة في المكسيك، ومهرجان أمستردام ليفت أوف في هولندا.

يذكر أنّ فيلم أثل حصد في وقتٍ سابقٍ مجموعة كثيرة من الجوائز منها جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام في ألمانيا، وجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية