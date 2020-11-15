دراسة جديدة تكشف سبباً غير متوقع للاكتئاب

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون لجامعة كوليدج لندن أنّ انخفاض اللياقة البدنية يؤدي لإصابة الشخص بالاكتئاب.

وشملت الدراسة مراقبة 150 ألف بريطاني لمدة 7 سنوات وكشفت وجود علاقة بين الصحة البدنية والعقلية، وقال الباحثون إنّ ممارسة التمارين البدنية تحافظ على الصحة العقلية.

وعبّر الباحثون عن قلقهم لانخفاض نشاط الناس بعد انتشار فيروس كورونا، وقالوا إنّ النشاط البدني تراجع عند الكثيرين بعد إغلاق الصالات الرياضية، وتقليص الوقت الذي يقضيه الشخص خارج المنزل.

وقال الباحثون إنّ انخفاض اللياقة البدنية يؤدي للاكتئاب الذي يؤدي بدوره لحدوث مشاكل بدنية كارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وحالات الوفاة المبكرة.

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