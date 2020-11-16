بعد انقطاع “9” سنوات .. “ناسا” تطلق رحلة مأهولة إلى الفضاء

شهد مركز كيندي للفضاء في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة-مساء الأحد بالتوقيت المحلي- إنطلاق مركبة الفضاء “كرو دراغون” في رحلة مأهولة طاقمها أربعة رواد فضاء في أول مهمة ترسل فيها وكالة “ناسا” طاقماً إلى الفضاء على متن مركبة مملوكة للقطاع الخاص.

انطلقت الرحلة والتي سميت بـــ “كلارو 1” عبر صاروخ “فالكون 9” -المصنع من قبل شركة “سبيس إكس” التابعة المملوكة لرجل الأعمال “إيلون ماسك”- في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، بعد إعلان ناسا استئناف الرحلات المأهولة بعد “9” سنوات من الانقطاع.. ومن المقرر أن تبقى المركبة في الفضاء لمدة “6” أشهر .. ويضم الطاقم من الولايات المتحدة مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، ومن اليابان سويشي نوغوشي.

حضر عملية الإطلاق نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وقال إن أمريكا تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب: “جددت التزامنا بقيادة استكشاف البشر للفضاء”.. في المقابل قدم الرئيس المنتخب جو بايدن التهنئة على تويتر قائلا : “إن الإطلاق شهادة على قوة العلم”.

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