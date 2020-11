فيديو.. صيني يشتري الحمامة البلجيكية «نيو كيم» مُقابل 1.6 مليون يورو

الحمامة البلجيكية “نيو كيم” دخلت التاريخ باعتبارها الحمامة الأغلى في أوروبا بعد “صفقة الموسم” التي كانت من نصيب رجل أعمال صيني.

والحمامة “الأنثى” البالغة من العمر 24 شهرا جرى بيعها مقابل 1.6 مليون يورو مايعادل 1.9 مليون دولار.

ووفقا عن شركة “بيبا” لبيع الحمام في بلجيكا، اشترى الحمامة “نيو كيم” وهي أنثى تبلغ من العمر عامين، قام بتربيتها الأب جاستون فان دي ووير وابنه كورت في بيرلار بالقرب من مدينة أنتويرب.

وتجاوز ثمن الحمامة الرقم القياسي السابق لأغلى حمامة في أوروبا، الذي بلغ 1.3 مليون يورو، وكان هو ثمن “أرماندو” رفيق “نيو كيم” في عام 2019.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن شورد لي مندوب مبيعات مزاد “بيبا” قوله لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الأحد: “بلجيكا هي مهد رياضة سباقات الحمام.. أفضل أنواع الحمام يأتي من بلجيكا”.

وأضاف لي أن المربين البلجيكيين لا يربحون عادة أموالا كبيرة في حلبة السباق، بل يميلون بدلا من ذلك إلى كسب المال من الطيور التي يربونها، موضحا أنه في الصين من الممكن الفوز بجوائز نقدية كبيرة من السباقات.

وقال ممثل “بيبا” إن الحمامة “نيو كيم” نفسها كانت أفضل طائر صغير في بلجيكا في عام 2018، لكن من النادر أن تجلب الأسعار المذهلة التي تم دفعها لشرائها هي و”أرماندو”.

وصرح بأن حمام فان دي ووير “معروف في جميع أنحاء العالم”، لكن الثنائي سيتقاعد من هذه الرياضة.

ومع بيع 445 طائرا، من المتوقع أن يحقق المزاد عدة ملايين من اليورو قبل أن ينتهي يوم الاثنين.

