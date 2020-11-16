أهم فوائد الماء البارد

فوائد الماء البارد الصحية

كثير منا يفضل شرب الماء البارد وبالأخص خلال أيام الصيف وعند ممارسة التمارين الرياضية، وهنا تكمن أهم فوائد شرب الماء البارد:

خلال ممارسة النشاط البدني ترتفع درجة حرارة الجسم، لذلك يساعد شرب الماء البارد في خفض حرارة الجسم وإعادتها للوضع الطبيعي.

في الصيف وبالأخص خلال أيام الصيف الحارة يعتبر شرب الماء البارد هاماً للتخلص من ارتفاع درجة حرارة الجسم وبالأخص إن كنت في خطر الإصابة بضربة الحرارة (Heat stroke).

بإمكان الجسم امتصاص الماء البارد بسرعة أكبر مقارنة بالدافئ مما يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب إصابتك بالجفاف.

يساعد في خسارة الوزن، حيث أن شرب الماء البارد يعمل على تحفيز وتنشيط العمليات الأيضية في الجسم الأمر الذي يساعد بدوره في خسارة الوزن.

فوائد شرب الماء البارد ولكن..

بالرغم من وجود فوائد للماء البارد ولكن يجب التعاطي معه بحذر، فشربه أثناء تناول الطعام أو بعده على الفور يعد أمراً سيئاً، لأنه يتطلب من الجسم العمل بشكل إضافي لزيادة درجة حرارته، بالتالي تقل عملية الهضم ويرتفع خطر الإصابة بعسر الهضم.

كما من المفضل أن تتجنب شرب الماء البارد إن كنت تملك أسناناً حساسة، فالماء البارد من شأنه أن يزعج أسنانك أكثر، على العكس من شرب الماء الدافئ.

فوائد الماء

نعرض عليكم جزءاً من أهمية تناوله:

يساعد شرب الماء في الحفاظ على اتزان السوائل في الجسم، حيث أن 60% من جسم الإنسان يتكون من الماء، وهو يدخل في معظم العمليات مثل الهضم وتكوين اللعاب والحفاظ على درجة حرارة الجسم.

يساهم شرب الماء في التحكم في السعرات الحرارية المتناولة، فكثير من الأشخاص يخلطون من بين الشعور بالجوع وحاجة الجسم للماء؛ في المرة القادمة التي تشعر بها بالجوع حاول شرب كأس من الماء وانتظر ربع ساعة، فقد يكون الهدف من هذا الشعور الذي انتابك هو شرب الماء فقط، وبالتالي التقليل من كمية السعرات الحرارية المتناولة.

شرب الماء يمد العضلات بالطاقة اللازمة، فحين لا تتمكن من الحفاظ على توازن السوائل فيها، تشعر العضلات بالتعب، ومن هنا تنبع أهمية شرب الماء بالأخص أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

يحافظ شرب الماء على نضارة وصحة البشرة والتقليل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة عليها.

نصائح تساعدك في شرب الماء

تناول كأس من الماء بين كل وجبة

بإمكانك شرب العصائر الطبيعية أيضاً لزيادة منسوب السوائل المتناولة

تناول الفواكه والخضراوات فهي غنية بالماء

تأكد من وجود زجاجة من الماء دائما معك سواء في السيارة أو على المكتب.

في النهاية، من المهم أن تحرصوا على شرب 8-10 أكواب من الماء يوميا، ففوائد الماء البارد أو الدافئ عديدة.

المصدر: ويب طب

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