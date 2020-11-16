حمامة سباق بلجيكية تسجل رقماً قياسياً وتعتبر الأغلى في العالم

بيعت حمامة سباق بلجيكية لقبت كأفضل طائر صغير في بلجيكا بعد مشاركتها في سباقات 2018 والتي تبلغ من العمر عامين فقط لتسجل بذلك رقماً قياسياً لأغلى حمامة في العالم مقابل 1.6 مليون يورو أي نحو 1.9 مليون دولار بحسب ما ذكرت دار بيبا لتنظيم المزادات على الإنترنت.

وحطمت الحمامة رقماً قياسياً كان مسجل باسم حمامة بلجيكية تدعي أرماندو بيعت العام الماضي مقابل 1.252 مليون يورو ويوضح صاحب الدار أن الأمر المفاجئ هو أن “نيو كيم” انثى وبالعادة الذكور هي الأغلى لتمكنها من انتاج المزيد من النسل.

يذكر أن العطاءات في المزاد العلني بدأت على “نيو كيم” بسعر 200 يورو ولكن بعد ساعة ونصف فقط ارتفعت الى 1.31 مليون يورو قبل أن يحصل عليها هواة جمع الحمام الصينين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا