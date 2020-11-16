هذه هي نظرتنا الأولى على تصميم ومواصفات هاتف ون بلس 9

أخبار ون بلس تهمّ جزء كبير جدًا من متابعي المجال التقني، وذلك نظرًا لسمعة الشركة الجيدة في التسعير، المواصفات واستقرار النظام، صحيح أن الشركة قد “تهورت” في تسعير ون بلس 8، إلا أنه أثبت نفسه بقوة ضمن الهواتف الرائدة، واليوم تظهر أولى المعلومات والتسريبات حول هاتف ون بلس 9 المنتظر.

نظرتنا الأولى على تصميم ومواصفات هاتف ون بلس 9

هاتف ون بلس 8T قد هلّ علينا منذ فترة قصيرة، لكن بالرغم من ذلك فالمعلومات حول ون بلس 9 قد بدأت في الظهور، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في مارس 2021، أي بعد إطلاق جالكسي S21 وعلى مقربة من إطلاق هاتف هواوي P50! المعلومات التي نمتلكها اليوم ظهرت أولًا في تقرير لموقع تقني معروف، هيا نلقي نظرة.

الهاتف سيأتي مع شاشة بقياس 6.55 بوصة بدقة FHD+ وهي التي ستكون من نوع أموليد بالطبع، لكن ما يهمنا أكثر هو أن هذه الشاشة ستكون مسطحة تمامًا ولن تكون منحنية، ويظهر لنا استماع ون بلس للمتابعين وتلبية رغبتهم! أيضًا فالهاتف سيقدّم شاشة بتردد 120 هيرتز.

سيأتي الهاتف مع كاميرا أمامية وحيدة على شكل ثقب في الشاشة أعلى اليسار، بينما سيقدّم تصميم مميز وجديد من الخلف مع كاميرا خلفية ثلاثية، لكن من رأيي شكل الكاميرا الثالثة بالأسفل سيء جدًا.

نتوقع بكل تاكيد أن تتريث ون بلس أكثر وأكثر في تسعير الهاتف، لأن تسعير الجيل السابق كان سيئًا من نواحي عديدة خصوصًا ان ون بلس قد عودتنا على هواتف رخيصة بمواصفات رائدة، وفي حالة أن ميزة “الرُخص” اختفت فالمستخدمين سيبدأون في النظر لهواتف سامسونج وأبل بدلًا منها.