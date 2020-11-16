ابل تبدأ طرح سماعات HomePod Mini في الأسواق بسعر رخيص – هل تستحق الشراء؟

بدأت ابل في طرح جهاز هوم بود ميني HomePod Mini في الأسواق العالمية، كما بدأت في شحن الجهاز بالفعل للعملاء الذين قاموا بحجزه مسبقاً عبر الإنترنت.

سماعات HomePod Mini بدأ إطلاقها مبدئياً في الأسواق الآتية: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، أستراليا، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج، الهند، أسبانيا. لاحقاً سيتم إطلاقها في المزيد من الأسواق عبر الإنترنت والمتاجر الرسمية ومن خلال وكلاء ابل الرسميين.

جدير بالذكر أن السماعات تم الكشف عنها لأول مرة مع سلسلة هواتف ايفون 12 في منتصف شهر أكتوبر الماضي.

ما هي سماعات HomePod Mini ؟ وما أهم مميزاتها؟

سماعات HomePod Mini هي سماعات خارجية ذكية يصلح استخدامها كإكسسوار منزلي مميز، وهي ليست سماعات فقط بل أيضاً جهاز ذكي يتصل بالهاتف والوايفاي ويقدم العديد من المميزات الرائعة.

سماعات HomePod Mini تأتي مع تصميم جديد دائري مميز، وتحتوي على معالج S5 الجديد لمعالجة الصوت وتعديل مستوى الصوت والمدى الديناميكي للصوت بحسب الغرفة لتعطي صوت محيطي 360 درجة يملأ أرجاء الغرفة.

السماعات تتصل بسهولة مع الايفون والايباد وماك وكذلك مع تلفاز ابل لتعزيز تجربة الصوت، يمكن مثلاً أن تتصل بجهاز الايفون مباشرة بمجرد تقريب الايفون للسماعات.

بخلاف تجربة الصوت المميزة التي تقدمها السماعات، فإن أهم ميزة إضافية لها هي اتصالها بشبكة الوايفاي المنزلية مع دعم المساعد الصوتي سيري لتشغيل الموسيقى من الجهاز أو التحكم بالأجهزة المنزلية الأخرى أو الإجابة عن استفساراتك المختلفة.

المميز أيضاً أن السماعات قادرة على تمييز أصوات الأشخاص داخل المنزل ومن ثم خلق تجربة استخدام مخصصة لكل منهم.

هل تستحق الشراء؟

سماعات HomePod Mini سوف تتوفر باللون الأبيض والرمادي بسعر مقبول يعادل 99 دولار أمريكي، وهي بذلك تعتبر أرخص وأفضل إكسسوار منزلي يمكنك شراؤه من ابل.

إذا كنت عازماً على الشراء، فنحن نشجعك على هذا القرار لأن السماعات مميزة على مستوى التصميم والتجربة الصوتية وبسعر مناسب للغاية مما يجعلها صفقة رابحة، وهي كذلك بالنسبة لمستخدمي أجهزة ابل خياراً أفضل من السماعات المنافسة مثل Google Home و Amazon Echo.