نيودلهي الهندية تواجه كارثة التلوث من جديد بعد عيد “ديوالي”

بدأ السكان في مدينة نيودلهي الهندية أمس الأحد يومهم وفوقهم غيمة كثيفة تكونت نتيجة المفرقعات والألعاب النارية التي أطلقت طوال الليل بمناسبة عيد “ديوالي” الذي أدى الى جعل الهواء غير صالح للتنفس.

وأعلن القضاء الهندي سابقاً عن قرار بمنع استخدام الألعاب النارية خلال عيد “ديوالي” وهو عيد الأنوار لدى الهندوس بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في البلاد مما يجعل النظام الصحي مضغوط أكثر مما هو عليه علماً أن الأمراض الناجمة عن التلوث وغير المعدية أخطر من كورونا بحسب الخبراء.

وبينت هيئة “سافار” الحكومية أن هبوب الرياح والأمطار المتفرقة يمكن أن يساهمان في تنقية الغلاف الجوي، يذكر أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا وصلت الى 8.7 ملايين لتصبح الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تسجيل الإصابات.

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