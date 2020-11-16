خصم كبير على برنامج Tenorshare ReiBoot لحل مشكلة توقف الآيفون وأكثر من 150 مشكلة في iOS

أي هاتف في العالم معرض للوقوع في مشاكل برمجية أثناء الاستخدام، وهذه المشاكل تختلف من حيث قوتها وتأثيرها بطبيعة الحال، لكن عندما نتحدّث عن نظام iOS 14 على وجه التحديد فسنجد أنه وفي أحيان كثيرة يوقع مستخدميه في مشاكل مختلفة، ولعل أبرزها مشكلة توقف الآيفون عن العمل لأي سبب مثل التوقف على لوجو أبل أو التوقف عن شاشة التحميل أو حتى التوقف عن الاستجابة للمس، وهنا يأتي دور برنامج Tenorshare ReiBoot والذي يحل كل تلك المشاكل، في الواقع هذا البرنامج المميز قادر على حل أكثر من 150 مشكلة مختلفة قد تحدث في iOS أو iPadOS أو حتى tvOS.

برنامج Tenorshare ReiBoot – حل مشكلة توقف الآيفون وأكثر من 150 مشكلة في iOS

كما أسلفنا الذكر، يوفّر برنامج Tenorshare ReiBoot حلول لأكثر من 150 مشكلة في iOS وهواتف آيفون، كما يحل مشاكل نظام tvOS في تلفاز أبل، كذلك فهو يتيح الانتقال من إصدارات iOS طبقًا للخيارات المتاحة! التطبيق متوافق بالفعل مع جميع الهواتف حتى أجهزة آيفون 12 الجديدة.

مميزات البرنامج:

• الدخول والخروج من وضع استعادة الهاتف Recovery Mode بضغطة زر

• حل أكثر من 150 مشكلة مختلفة في نظام iOS بشكل ذكي

• الانتقال من إصدار iOS Beta التجريبي للإصدار المستقر دون آيتونز

• حل مشاكل iTunes من حيث تصدير البيانات أو استعادتها

• حل مشكلة توقف tvOS عن العملd

• حل جميع مشاكل iOS 14 الجديد

فيما يلي مثال على المشاكل التي يحلها البرنامج:

حل مشكلة توقف الآيفون بسبب خطأ iTunes 14 بعد التحديث إلى iOS 14

من المشاكل الصعبة التي يحلها البرنامج أيضًا هي خطأ iTunes 14 الذي يظهر عند تحديث النظام إلى iOS 14، وقد شارك موقع البرنامج مقال مفصل يوضّح حل هذه المشكلة.

بشكل عام، لكي تستخدم البرنامج فعليك أولًا بتحميله من الموقع الرسمي ومن ثم تنصيبه، بمجرد فتحه ستظهر لك الشاشة التالية:

هنا عليك أن تضغط على “إصلاح كافة أجهزة iOS العالق” وذلك بعد توصيل الهاتف بالطبع، لتظهر لك المزيد من الخيارات كما بالصورة التالية:

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