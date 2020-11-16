شركة Leica تعلن عن إطلاق كاميرا بتصميم كلاسيكي

قررت شركة Leica تصميم كاميرا كلاسيكية ومتطورة بنفس الوقت للجماهير التي تشتاق الى التصاميم البسيطة والعملية من الكاميرات القديمة والتي أطلق عليها اسم Q2 Monochrom.

وجاءت بهيكل كلاسيكي مصنوع من البلاستيك المتين المدعم بإطارات معدنية تشبه الجلد لتبدو مثل هياكل الكاميرات القديمة بالإضافة الى تزويدها بمفاتيح تحكم دائرية الشكل بإطارات مسننة مثبتة على الحافة العليا للهيكل.

وتأتي الكاميرا مه مستشعر بصري بدقة 47.3 ميغابيكسل وعلى تقنية التبيت الأوتوماتيكي للصورة فضلاً عن قدرتها في تصوير الفيديوهات بدقة 4K بمعدل 24 و30 إطارا في الثانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا