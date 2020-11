أوبو تشوّق لهاتف جديد من تطويرها مع شاشة قابلة للدوران

حاليًا تخطط العملاقة الصينية أوبو لعقد حدث Inno Day، وهو الحدث الذي سيتم عقده قريبًا، وخلال هذا الحدث ستكشف الشركة عن أحدث تقنياتها وما توصلت إليه، الشركة قد بدأت في التشويق لنظارات واقع معزز وتقنيات مختلفة، لكن أهم ما يهمنا هو الهاتف الجديد الذي بدأت في التشويق له، وهو هاتف مع شاشة قابلة للدوران، في الواقع وحسبما نعرف فالهاتف كله سيكون قابل للدوران واللف Rollable.

هاتف أوبو الجديد قادم مع شاشة قابلة للدوران واللف

الشركة قد بدأت في التشويق للهاتف عبر شبكة ويبو الصينية مستخدم العبارة “Big screen? Small screen? Infinite screen? In the future, your mobile phone may be able to retract freely,” وترجمة العبارة (بتصرف) هي: ” هل تريد هاتف مع شاشة كبيرة؟ شاشة صغيرة؟ أو شاشة لامنتهية؟ في المستقبل هاتفك سيكون قابل للتخصيص من حيث الشاشة وسيمكنك التعامل معه على أي وضع!

كما يُمكنك أن ترى في الصورة بالأعلى فالتشويق قد شمل جزءًا من تصميم الهاتف، وتحديدًا طرف الهاتف وجزء من شاشته والتي يظهر جليًا أنها منحنية، غير ذلك فأوبو لم تكشف بعد عن كافة تفاصيل الهاتف، لكن لا يُمكن أن ننسى هاتف TCL المشابه والذي تم استعراضه سابقًا.

يُذكر أن شركة إل جي تعمل على هاتف مشابه هي الأخرى، هل تتوقع أن تنجح أوبو في تطبيق الفكرة أفضل أم إل جي؟ يُذكر أن إل جي قد شوّقت لهاتفها في صورة وحيدة من قبل، وهي كالتالي:

الهواتف القابلة للدوران أو اللف ما هي إلا مفهوم جديد للهواتف القابلة للطي، وكل هذه التقنيات تأتي لخدمة هدف واحد ومعيّن، وهو إمكانية حمل هاتف واحد يُمكن أن تكبر أو تصغر هاتفه حسب نوعية الاستخدام الذي تستخدمه، وقد رأينا بالفعل هواتف مثل جالكسي Z فليب وجالكسي Z فولد 2 وكذلك ميت XS.