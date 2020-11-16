أحدهم حرق البشر لإنارة الحديقة.. أشهر 10 طغاة في التاريخ

سجلت حروف التاريخ منذ الأزل العديد من الزعماء الذين اتسموا بالديكتاتورية واستباحوا الدماء، مثل الألماني النازي أدولف هتلر الذي ربما يكون أشهر حاكم طغى في العالم.

موقع list25 نشر قائمة بأشهر الطغاة في العالم وإليكم أبرز 10 فيهم:

أدولف هتلر:

الزعيم النازي الغني عن التعريف الذي اشتهر بمحرقة الهولوكوست، يقال إنه كان مسؤولًا عن تدمير حياة ملايين الأشخاص حول العالم وكان سببًا رئيسًا في اندلاع الحرب العالمية الثانية، وحسب بعض الوثائق فقد كان مسؤولًاعن مقتل 17 مليون شخص.

هاينريش هيملر:

مستشار الزعيم النازي أدولف هتلر، وقيل إنه كان مسؤولًا عن مقتل أكثر من 10 مليون شخص، كان قائدًا لقوات الأمن الخاصة، ورئيس الشرطة الألمانية في عهد “هتلر”.

جوزيف ستالين:

نجح هذا الديكتاتور بتجويع أوكرانيا بأكملها، ضحى بملايين الأرواح ويقال إنهم 60 مليونًا من أجل تعزيز حكمه، كما يقال إنه قام بإعدام العديد من أقرب أصدقائه، ورغم ذلك، ساهم في في تطور الاتحاد السوفييتي، كما يعتبر واحدًا من الذين ساهموا في القضاء على النازية.

ايفان الرابع:

كان أول قياصرة الروس، ومن المدهش أنهم سمحوا بتوارث سيرته الذاتية عبر الأجيال، وبحسب ما ورد فإنه كان قد قتل أحد أبنائه بكلتا يديه، ويُلقب بإيفان المخيف، وخلال إحدى مغامراته إلى بولندا كان يحضر أمامه ألف سجين كل يوم ليتم إعدامهم.، أي أنه كان يعدم شخصًا كل دقيقة، ولد عام 1530 وتوفي في 1584.

إليزابيث باثوري:

كونتيسة مجرية حكمت المجر في القرن الـ 15، كان يطلق عليها لقب “ملكة الدم” وكانت هي والعديد من المتواطئين معها يستدرجون الفتيات الصغيرات ثم يتم ضربهن وإحراقهن وأكل لحومهن، وأطلق عليها لقب “آكلة لحوم البشر” أيضًا.

بول بوت:

رئيس وزراء كمبوديا في سبعينيات القرن الماضي، نجح في إجبار جميع سكان كمبوديا على زراعة البذور ولم يسمح لأحد بتناولها، حرم أبناء شعبه من أبسط الحقوق مثل التعليم والصحة، وكان مسؤولًا عن عمليات إعدام جماعية في أماكن تعرف باسم “حقول القتل”، ويقال إنه كان ينفذ الإعدامات بالفؤوس وعصي الخيزران المسنونة؛ وذلك لأجل الحفاظ على الأسلحة.

فلاد الثالث:

حكم رومانيا في القرن الـ 14، و أطلق عليه لقب “دراكولا أو مصاص الدماء”، وذلك بسبب طرق التعذيب والقتل التي كان يتبعها والتي هي ربما الأكثر وحشية، فمثلًا كان يطقع الأطراف، الأذنين والأنف، يقوم بتشويه الأعضاء التناسلية وخاصة للنساء، وأغرق الناس أحياء في مياه مغلية، سلخ فروة الرأس أيضًا من أساليبه، ولد عام 1431 وتوفي في 1476.

جنكيز خان:

مؤسس وإمبراطور المغول، قتل الملايين من العرب والمسلمين، كاد أن يحتل قارتين معًا، كان سفاكًا للدماء وقائدًا عسكريًا شديدًا، لكنه كان يمنح الأعداء فرصة الاستسلام قبل الانقضاض عليهم.

الامبراطور نيرو (أو نيرون):

أحد أكثر أباطرة الروم المختلين عقليًا، كيف لا وقد قتل أمه بنفسه، وزوجته أيضًا، أهذا فقط؟ لا، بل كان يحرق السجناء في حديقته أثناء الليل لكي يصبحوا مصدرًا للضوء.

ليوبولد الثاني:

من المثير للإعجاب أن يأتي هذا الطاغية من دولة صغيرة مثل بلجيكا، قرر الذهاب إلى إفريقيا وتحديدًا إلى ما يعرف الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية، تمكن من استعباد وتعذيب ثلاثة ملايين شخص حتى يتمكن من بيع العاج.

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