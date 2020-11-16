الجسمي يستعد لإطلاق أغنية جديدة من أشعار جنان

يستعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي لطرح عمل رومانسي جديد من أشعار جنان سيحمل عنوان لبة العيون.

وقام الفنان الإماراتي بتلحين الأغنية الجديدة على مقام الكرد وإيقاع الخبيتي الممزوج بالآلات الغربية، الجيتارات والوتريات.

وطرح السفير المفوض فوق العادة كلمات الأغنية من خلال فيديو نشره على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وأغنية لبة العيون من كلمات جنان وألحان حسين الجسمي ومكساج وماستر حسام كامل، وستحمل معاني الشوق والحنين.

يذكر أنّ الفنان الإماراتي تعاون عدّة مرات مع جنان، حيث غنى عدداً من الأغاني العاطفية من أشعارها كأغنية الليل وحشة، وأغنية جمر الغضى وغيرها من الأغاني الرومانسية.

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