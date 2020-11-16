تقرير – هل تحضر ابل مفاجأة في رأس السنة الميلادية؟!

وفقاً لأخر التسريبات الصحفية، فإن ابل تنوي تقديم مفاجأة في نهاية العام الجاري بالتزامن مع حلول رأس السنة الميلادية الجديدة.

مصدر هذه التسريبات هو المسرب الشهير صاحب حساب [email protected] على تويتر والذي يمتلك سجلاً حافلاً بالتسريبات الموثوقة التي صدقت على صحتها الأحداث والوقائع قبل ذلك.

تغريدة الحساب أشارت فقط إلى “مفاجأة ابل في رأس السنة” و أنها سوف تكون “مناسبة لفصل الشتاء” دون الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية مما فتح الباب أمام التوقعات والتكهنات.

ماذا قد تكون هدية رأس السنة من ابل؟

بعد انعقاد مؤتمر ابل الأخير الذي كشفت فيه عن أجهزة ماك الجديدة، يعتقد أغلب المهتمين بالشأن التقني أن عام 2020 قد انتهى بالنسبة لأبل ولم يعد مجال لإطلاق منتجات جديدة خاصة وأن عام 2020 كان حافلاً للغاية.

الآن وقد شارف عام 2020 المثير على نهايته، تبقى منتجان تم الحديث عنهما بكثرة في التسريبات والتقارير الصحفية لكنهما لم يظهرا في أي من مؤتمرات ابل المتوالية على مدار العام.

الجهازان هما: سماعات الرأس AirPods Studio اللاسلكية، وجهاز تعقب المقتنيات الشخصية AirTags. رغم عدم الإعلان عنهما، إلا أنهما ظهرت لهما إشارات (أيقونات وصور) في تحديثات ابل لأنظمة التشغيل الخاصة بها وأخرها تحديث iOS 14.3 التجريبي الأخير.

على أغلب الظن إن كانت هناك مفاجأة من ابل في رأس السنة الميلادية على هيئة منتجات، فلن تخرج عن هذين المنتجين السابق ذكرهما.

جدير بالذكر أنه في نهاية عام 2019 المنقضي أعلنت أبل عن عرض عبارة عن كاش باك “إرجاع نقدي” بقيمة 6% عند استخدام بطاقتها الائتمانية Apple Card في عملية الشراء.